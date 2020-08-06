Белорусский гандболист Андрей Климовец перешел в запорожский "Мотор"

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский гандболист Андрей Климовец перешел из "Гомеля" в запорожский "Мотор". Контракт с 18-летним белорусом подписан на три года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Климовец стал пятым белорусским гандболистом в составе чемпионов Украины. В "Моторе" давно выступают опытные Борис Пуховский и Максим Бабичев, а недавно к ним присоединились Иван Мороз и Вячеслав Бохан, перешедшие из минского СКА.

В эти дни гандболисты "Мотора", которых тренирует литовский специалист Гинтарас Савукинас, проводят предсезонный тренировочный сбор в немецком Холленштедте. Украинские чемпионы планируют провести три контрольных матча с командами бундеслиги, а также спарринг с серебряным призером чемпионата Дании клубом GOG.-0-