Белорусский гандболист Денис Рутенко завершил карьеру

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вслед за Иваном Бровко игровую карьеру завершил еще один известный белорусский гандболист Денис Рутенко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Профессиональную карьеру Денис Рутенко начал в минском "Аркатроне", после чего выступал в итальянском "Конверсано" и словенском "Превенте". Затем он вернулся на родину, и в составе минского "Динамо" и БГК имени Мешкова стал 9-кратным чемпионом Беларуси. В завершившемся сезоне Денис Рутенко играл в минском СКА, с которым стал серебряным призером белорусского первенства. За национальную сборную Беларуси он провел 126 матчей, забросив 306 мячей.

Накануне о завершении игровой карьеры объявил еще один из лидеров армейского клуба Иван Бровко. Кроме того, в следующем сезоне в составе СКА не будет еще нескольких игроков. В частности, в австрийский "Швац" переходит опытнейший голкипер Алексей Кишов, а его коллега по амплуа Иван Мороз и линейный Вячеслав Бохан продолжат карьеру в стане чемпиона Украины запорожского "Мотора". Там они будут играть вместе с еще двумя белорусскими гандболистами Борисом Пуховским и Максимом Бабичевым.-0-