Белорусский гандболист Глеб Гарбуз признан лучшим игроком чемпионата Швейцарии

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский разыгрывающий Глеб Гарбуз признан лучшим игроком чемпионата Швейцарии по гандболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В этом сезоне 26-летний белорус также оказался лидером бомбардирской гонки швейцарского первенства, забросив 163 мяча. Глеб Гарбуз выступал за клуб "Криенс-Люцерн", который занял 3-е место, набрав 32 очка в 24 проведенных матчах. На первом месте - "Шаффхаузен", у которого 44 балла, вторая позиция у "Винтертура", набравшего 34 очка.

Швейцарский чемпионат был прерван в середине марта из-за распространения коронавируса.-0-