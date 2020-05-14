Белорусский гандболист Иван Бровко завершает карьеру

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский гандболист Иван Бровко решил завершить активную игровую карьеру, но продолжит работу в минском СКА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Со следующего сезона Иван Бровко, которому недавно исполнилось 40 лет, будет работать с молодыми гандболистами и займет должность начальника команды БГУФК-СКА.

Иван Бровко начал профессиональную карьеру в 1997 году в СКА. В 2000 году он в составе молодежной сборной Беларуси стал серебряным призером континентального первенства, а также чемпионом Европы по пляжному гандболу. Через два года Иван Бровко оказался лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси, который в очередной раз выиграл в составе родного армейского клуба. После этого он отправился в запорожский ЗТР, в котором трижды стал чемпионом Украины, а в 2005-2011 годах успешно выступал в немецкой бундеслиге за "Мельзунген". Вернувшись домой, Иван Бровко был в минском "Динамо", с которым также выиграл чемпионат и Кубок страны. С 2014-го он снова выступал за столичный СКА.

В составе национальной сборной Беларуси Иван Бровко провел 207 матчей, забросив 607 голов, что является вторым показателем в истории белорусского гандбола.-0-