Белорусский гандболист Вячеслав Бохан переходит в запорожский "Мотор"

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Линейный гандбольной сборной Беларуси и минского СКА Вячеслав Бохан в следующем сезоне будет выступать в составе запорожского "Мотора", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Контракт 24-летнего белоруса с чемпионами Украины рассчитан на два года. Свою игровую карьеру Вячеслав Бохан начинал в Полоцке, а в 2015 году пополнил ряды столичного армейского клуба. В составе национальной сборной Беларуси Вячеслав Бохан провел 45 матчей, забросив 30 мячей. Его партнерами в "Моторе" будут еще два белорусских гандболиста - Борис Пуховский и Максим Бабичев.-0-