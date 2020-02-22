Белорусский гимнаст Егор Шрамков занял 4-е место на этапе КМ в Мельбурне

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Егор Шрамков занял 4-е место на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в австралийском Мельбурне с 20 по 23 февраля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Пробившись в финальную стадию состязаний в вольных упражнениях, Егор Шрамков не допустил серьезных ошибок и заработал 14,033 балла. Увы, этого оказалось недостаточно, чтобы занять место на пьедестале. Бронзу выиграл атлет из Казахстана Милад Карими (14,200). Серебро у россиянина Кирилла Прокопьева. Золото завоевал представитель Республики Корея Сун Хьюн Рю.

Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Мельбурне носит лицензионный статус. На турнире выступают около 100 гимнастов из 30 стран. Завтра, 23 февраля, Егор Шрамков выступит еще в одном финале - опорном прыжке.-0-