Белорусский гимнаст Егор Шрамков занял 4-е место на этапе КМ в Мельбурне

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 22 февраля 2020
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Новости
15:40 Минск вошел в топ-3 самых мужественных городов СНГ Регионы
15:17 Биатлонистки Норвегии выиграли эстафету на чемпионате мира в Антхольце Спорт
15:13 Белорусская фристайлистка Валерия Болматова пробилась в финал этапа КМ в "Раубичах" Спорт
14:46 Взрыв газа произошел в жилом доме в Ростовской области РФ, погибли два человека В мире
14:37 Актеры знаменитого сериала "Друзья" воссоединятся в новом проекте Калейдоскоп
14:34 Два пенсионера погибли за сутки на пожарах в Беларуси Происшествия
14:22 Мужчина погиб во время охоты в Городокском районе Происшествия
14:12 Белорусский гимнаст Егор Шрамков занял 4-е место на этапе КМ в Мельбурне Спорт
14:04 Более 250 тыс. жителей Гомельской области вышли на субботник в память о сожженной деревне Ола Регионы
13:51 Столбцы примут областные "Дажынкі" в 2022 году Регионы
13:44 Столбовский район празднует 80-летний юбилей Регионы
13:23 Полиция Италии провела обыски у российских биатлонистов по подозрению в допинге В мире
13:03 Территорию в районе будущего Национального футбольного стадиона благоустроят Регионы
12:40 Реконструкция участка Р23 от Слуцка до Солигорска начнется в первом полугодии Общество
12:15 США провели учения, симулирующие ядерный удар по России В мире
12:07 Янчевский: более 200 резидентов ПВТ работают в интересах белорусских предприятий Экономика
11:51 Этап Кубка мира по фристайлу проходит в "Раубичах" Спорт
11:44 До +8°С и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 23 февраля Общество
11:39 Границы Грушевского сквера в Минске восстановят - Сивак Регионы
11:26 БГК имени Мешкова сыграет с "Килем" в Лиге чемпионов Спорт
11:18 Охоту на глухаря предлагается ограничить с 2021 года в Брестской и Гродненской областях Регионы
10:56 Решение по обрезке деревьев в Минске будут принимать индивидуально Регионы
10:43 ЧМ по современному пятиборью перенесен из КНР в Мексику из-за коронавируса Спорт
10:13 В башне "Москва-Сити" частично обрушилась стеклянная стена В мире
10:11 Белорусский теннисист Егор Герасимов проиграл в 1/4 финала турнира в Марселе Спорт
10:08 Две эстафеты пройдут на чемпионате мира по биатлону в Антхольце Спорт
09:51 В Республике Корея зафиксированы еще 142 случая заражения коронавирусом В мире
09:42 Легковушка с двумя пассажирами перевернулась в Минске: водитель был пьян Происшествия
09:23 В Шклове в частном доме разорвало отопительный котел Происшествия
09:18 Число жертв коронавируса в Китае достигло 2345 человек В мире
Все новости
Все новости
Спорт
22 февраля 2020, 14:12

Белорусский гимнаст Егор Шрамков занял 4-е место на этапе КМ в Мельбурне

Егор Шрамков. Фото mogilev-region.gov.by
Егор Шрамков. Фото mogilev-region.gov.by

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Егор Шрамков занял 4-е место на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в австралийском Мельбурне с 20 по 23 февраля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Пробившись в финальную стадию состязаний в вольных упражнениях, Егор Шрамков не допустил серьезных ошибок и заработал 14,033 балла. Увы, этого оказалось недостаточно, чтобы занять место на пьедестале. Бронзу выиграл атлет из Казахстана Милад Карими (14,200). Серебро у россиянина Кирилла Прокопьева. Золото завоевал представитель Республики Корея Сун Хьюн Рю.

Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Мельбурне носит лицензионный статус. На турнире выступают около 100 гимнастов из 30 стран. Завтра, 23 февраля, Егор Шрамков выступит еще в одном финале - опорном прыжке.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Кубок мира спортивная гимнастика
Новости рубрики Спорт
Марте Рейселанн. Фото EPA - EFE Биатлонистки Норвегии выиграли эстафету на чемпионате мира в Антхольце
Во время соревнований Белорусская фристайлистка Валерия Болматова пробилась в финал этапа КМ в "Раубичах"
Этап Кубка мира по фристайлу проходит в "Раубичах"
Фото из архива БГК имени Мешкова сыграет с "Килем" в Лиге чемпионов
Фото из архива ЧМ по современному пятиборью перенесен из КНР в Мексику из-за коронавируса
Егор Герасимов. Фото из архива Белорусский теннисист Егор Герасимов проиграл в 1/4 финала турнира в Марселе
Главное
Александр Лукашенко и Игорь Орлов Лукашенко: мы сохраняем большой интерес к прямым контактам с регионами России
Лукашенко рассказал о состоявшемся телефонном разговоре с Путиным - обсуждали поставки нефти
Янчевский: более 200 резидентов ПВТ работают в интересах белорусских предприятий
Этап Кубка мира по фристайлу проходит в "Раубичах"
Топ-новости
Лукашенко произвел кадровые назначения в Вооруженных Силах
Лукашенко оценил потери Беларуси в 2020 году от уменьшения в России экспортной пошлины на нефть в $420-430 млн
Гороскоп на неделю с 24 февраля по 1 марта
Границы Грушевского сквера в Минске восстановят - Сивак
Реконструкция участка Р23 от Слуцка до Солигорска начнется в первом полугодии
Минск вошел в топ-3 самых мужественных городов СНГ
Столбцы примут областные "Дажынкі" в 2022 году
Белорусский гимнаст Егор Шрамков занял 4-е место на этапе КМ в Мельбурне
Полиция Италии провела обыски у российских биатлонистов по подозрению в допинге
Белорусские ученые создали базу данных "ДНК-внешность-Бел"
Евразийский экономический форум пройдет в Минске в мае
Представители Администрации Президента проведут приемы граждан 24-28 февраля
Дипломаты призывают белорусов наполнять Википедию информацией на родном языке
Хренин: патриотизм белорусского народа - национальное достояние
МИД считает возможным вступление Беларуси в ВТО в конце 2020-го - начале 2021 года
Афиша
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.