Белорусский гимнаст Василий Михалицын занял четвертое место на этапе КМ в Дохе

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Василий Михалицын занял четвертое место на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе (Катар), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

В упражнениях на брусьях в финал пробились два белорусских атлета. За свое выступление Василий Михалицын получил сумму 14,383 балла. Его партнер по команде Андрей Лиховицкий расположился на пятой строке итогового протокола - 14,366 балла.

Победу в упражнениях на брусьях одержал трехкратный чемпион мира китаец Цзоу Цзиньюань - 15,700. Второе место занял россиянин Владислав Поляшов - 15,066, бронзовым призером стал австралиец Митчелл Морганс - 14,566.

Спортивная гимнастика входит в программу II Европейских игр. С 27 по 30 июня в "Минск-Арене" 90 атлетов разыграют 12 комплектов наград.-0-