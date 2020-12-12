Белорусский голкипер Иван Мороз признан лучшим игроком тура гандбольной ЛЧ

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский голкипер запорожского "Мотора" Иван Мороз признан лучшим игроком очередного тура группового этапа гандбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В победном гостевом поединке десятого тура предварительной группы В с французским "Нантом" 28-летний белорусский вратарь отразил 13 бросков и помог чемпионам Украины выиграть с результатом 32:31. В этой встрече лучшим снайпером в составе "Мотора" стал белорус Вячеслав Бохан, забросивший семь мячей. Борис Пуховский трижды поразил ворота "Нанта".

После этого успеха запорожская команда поднялась на 4-е место. Положение команд в группе В: "Барселона" (Испания) - 16 очков (8 матчей), "Веспрем" (Венгрия) - 13 (8), "Ольборг" (Дания) - 10 (9), "Мотор" - 8 (7), "Киль" (Германия) - 7 (8), "Нант" - 4 (6), "Целе" (Словения) - 2 (8), "Загреб" (Хорватия) - 0 (6).

В предварительной группе А положение таково: "Фленсбург" (Гермаения) - 13 (8), "Кельце" (Польша) - 13 (8), "Мешков Брест" (Беларусь) - 9 (8), "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 6 (6), "Порту" - 6 (8), "Пик" (Сегед, Венгрия) - 4 (6), "Вардар" (Скопье, Северная Македония) - 3 (5), "Эльверум" (Норвегия) - 2 (7).

Свой следующий поединок гандболисты "Мешков Брест" проведут 17 декабря в гостях у "Эльверума". 13 декабря в центральном матче белорусского первенства брестчане примут на своей площадке вице-чемпионов страны гандболистов минского СКА. В единственном сегодняшнем матче спортсмены "Гомеля" переиграли в Гродно местный "Кронон" - 31:26. Положение в группе лидеров: "Мешков Брест" - 18 очков (9 матчей), "Гомель" - 18 (11), СКА - 16 (11).-0-