Белорусский гребец Иван Брынза завоевал серебро на юниорском ЧЕ в Германии

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Иван Брынза завоевал серебряную награду на юниорском чемпионате Европы по академической гребле, который завершился в немецком Эссене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В классе лодок-одиночек он показал результат 6 мин. 57,52 сек. Опередил белоруса лишь Тристан ван ден Буш из Бельгии, третье место занял Тим Рот из Швейцарии.

На юниорском уровне для Ивана Брынзы это второй значимый успех. В октябре 2018 года на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе он также занял второе место.

В финале восьмерки с рулевым среди женщин в Эссене белорусский экипаж финишировал в шаге от пьедестала - четвертое место.-0-