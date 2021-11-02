2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист Алексей Протас дебютировал в НХЛ за "Вашингтон Кэпиталз", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Однако появление на льду экс-игрока минского "Динамо" не помогло его команде одержать победу над действующими обладателями Кубка Стэнли "Тампа-Бэй Лайтнинг".

"Молнии" праздновали волевую викторию со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1). У победителей шайбы на счету Алекса Киллорна, Энтони Сирелли и Брэйдена Пойнта. За "Столичных" забрасывали Бретт Лисон и Конор Шири.

Алексей Протас, вышедший на лед под номером 59, записал на свой счет почти четыре минуты игрового времени и результативными действиями не отметился.-0-