2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист Егор Шарангович стал третьей звездой матча чемпионата НХЛ, в котором "Нью-Джерси" обыграли "Филадельфию" со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Экс-игрок минского "Динамо" заработал в данном матче два очка, став автором четвертой шайбы своей команды и отметившись результативной передачей при втором взятии ворот "летчиков". Всего белорусский форвард провел на площадке 13 мин. 54 сек. За это время выполнил два броска по воротам, совершил одну потерю и, проиграв одно вбрасывание, завершил матч с показателем полезности "+2".

"Нью-Джерси" уже потерял шансы на попадание в плей-офф. Это случилось третий сезон кряду. "Девилз" стали второй командой после "Баффало Сейбрз", лишившейся шансов на продолжение спора за Кубок Стэнли. Впрочем, "Филадельфия" также осталась за бортом игр на выбывание третий раз за пять сезонов. -0-