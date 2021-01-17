17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист Егор Шарангович забросил первую шайбу в НХЛ и помог своей команде "Нью-Джерси Девилз" одержать победу над "Бостон Брюинз" в овертайме - 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дружина из Нью-Джерси первой открыла счет. На 17-й минуте поединка отличился Майлс Вуд, который вывел свою команду вперед. Однако победный счет "дьяволам" удержать не удалось. Под занавес второго периода они пропустили шайбу от Патриса Бержерона, забросившего, когда "медведи" находилась в меньшинстве. Случилось это на 38-й минуте игры.

Встреча плавно перетекла в овертайм. За две секунды до его окончания "Девилз" провели образцовую контратаку. Кайл Палмиери отпасовал на Дэймона Северсона, который вывел Егора Шаранговича на поединок со словацким вратарем "Брюинз". Белорус не промахнулся, принеся победу своей команде.

"Это лучший момент в моей хоккейной карьере, - сказал уроженец Минска после победы журналистам.- Я очень счастлив, потому что мы выиграли и набрали два очка, а я забросил свою первую шайбу в НХЛ". Всего Егор Шарангович провел на льду 17 минут и нанес три броска по воротам соперников.

Таким образом, хозяева Prudential Center одержали первую победу в НХЛ после двух матчей и набрали три очка, переместившись на четвертое место в таблице. Бостонцы с тремя очками располагаются на пятой позиции. В следующем матче 29 января "Нью-Джерси Девилз" на выезде сыграет с "Нью-Йорк Рейнджерс".

Остальные матчи игрового дня завершились следующим образом: "Аризона" - "Сан-Хосе" - 5:3 (2:2, 2:0, 1:1), "Оттава" - "Торонто" - 2:3 (1:1, 0:1, 1:1), "Нью-Йорк Рейнджерс" - "Нью Йорк Айлендерс" - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0), "Лос-Анджелес" - "Миннесота" - 3:4 ОТ (1:1, 2:0, 0:2, 0:1), "Эдмонтон" - "Монреаль" - 1:5 (0:1, 0:3, 1:1), "Детройт" - "Каролина" - 4:2 (0:0, 1:0, 3:2), "Нэшвилл" - "Коламбус" - 5:2 (1:1, 0:0, 4:1), "Вегас" - "Анахайм" - 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0), "Калгари" - "Ванкувер" - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).-0-