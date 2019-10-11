19-летний форвард Илья Казьянин подписал контракт с ХК "Динамо-Минск"

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист Илья Казьянин подписал двусторонний контракт с минским "Динамо", сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт "зубров".

Трудовое соглашение с 19-летним нападающим рассчитано на три года. Ранее Казьянин находился в команде на просмотровом контракте. За это время он провел три матча в КХЛ, отметившись одним результативным броском, проводя на площадке в среднем за игру 4 минуты 54 секунды. Предыдущим клубом хоккеиста был "Могилев", за который в этом сезоне Илья Казьянин провел восемь матчей, набрав 7 (5+2) очков.

"Динамо", которое сегодня встретится с финским "Йокеритом", занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 15 очков в 15 встречах регулярного чемпионата.-0-