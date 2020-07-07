7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист Иван Дроздов подписал соглашение с минским "Динамо", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе столичной команды.
Двусторонний контракт с форвардом рассчитан на два года. Предыдущие два сезона Иван Дроздов провел в "Динамо", сыграв в общей сложности 79 матчей, в которых набрал 13 (3+10) очков.
Помимо матчей за "зубров", Иван Дроздов стал участником плей-офф чемпионата Беларуси, выступая за минскую "Юность". В форме команды Александра Макрицкого нападающий провел 14 игр и набрал в них 19 (5+14) пунктов, став чемпионом Беларуси. Таким образом, воспитанник витебской школы хоккея превзошел достижение Андрея Костицына по очкам среди игроков хоккеистов моложе 21 года в одном розыгрыше плей-офф.
В составе сборной Беларуси талантливый форвард принимал участие в мировых первенствах возрастных групп U-18 и U-20.-0-