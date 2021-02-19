Белорусский хоккеист Максим Сушко дебютировал в НХЛ

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист Максим Сушко дебютировал в Национальной хоккейной лиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Возможность сыграть за клуб "Филадельфия Флайерз" в матче против "Нью-Йорк Рейнджерс" появилась у белорусского форварда, выступающего за фарм-клуб команды из Пенсильвании "Лихай Вэлли" в АХЛ, после того, как сразу шесть игроков основы "летчиков" (защитник Джастин Браун, нападающие Клод Жиру, Трэвис Конекни, Скотт Лотон, Оскар Линдблум и Якуб Ворачек) остались вне заявки на матч из-за карантина в соответствии с COVID-протоколом НХЛ.

В итоге Максим Сушко, начинавший сезон в минском "Динамо", провел на льду во встрече с "конными полицейскими" около шести минут и результативными действиями не отметился.

Что касается исхода игры, то в послематчевой серии штрафных бросков команда Максима Сушко проиграла - 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1).

В основное время у "Флайерз" отличились Николя Обе-Кубель и Джоэль Фараби. За "Рейнджерс" забрасывали Колин Блэквелл и Брендан Смит. Победу нью-йоркцам принес буллит, реализованный российской звездой "Рейнджеров" Артемием Панариным.

Команда "Нью-Йорк Рейнджерс", набрав 13 очков в 15 встречах, занимает седьмое место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. "Филадельфия Флайерз" с 19 очками после 14 игр в этом же дивизионе - второе место, уступая лидерство "Бостон Брюинз". "Мишки" заработали 22 очка в 15 встречах.-0-