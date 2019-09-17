Белорусский хоккеист Максим Сушко принял участие в выставочной встрече клубов НХЛ

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий Максим Сушко, который выступает за "Филадельфию", принял участие в выставочной встрече клубов НХЛ, его команда соперничала с "Нью-Йорк Айлендерс", сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на сайт Федерации хоккея Беларуси.
В первом матче "Филадельфии" после межсезонья белорус выходил в четвертой тройке нападения вместе с Михаилом Воробьевым и Кайлом Крискуоло. Он не смог помочь своей команде, которая уступила соперникам со счетом 1:3 (0:1, 1:0, 0:2).
Максим Сушко провел на льду 24 минуты 14 секунд, не поучаствовал во взятии ворот и заработал показатель полезности "минус 2".-0-