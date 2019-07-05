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Белорусский хоккеист Сергей Сапего подписал контракт с фарм-клубом "Торонто"

Спорт 05.07.2019 | 08:01
Фото из vk-аккаунта Сергея Сапего
Фото из vk-аккаунта Сергея Сапего

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский защитник Сергей Сапего подписал контракт с "Торонто Марлис", сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт команды, выступающей в Американской хоккейной лиге (АХЛ) и являющейся фарм-клубом "Торонто Мэйпл Лифс".

"Марлис" традиционно сильно выступают в своей лиге. Год назад команда выиграла главный трофей АХЛ Кубок Колдера, а нынешней весной сошла с дистанции на стадии финала конференции. В минувшем сезоне сразу 12 хоккеистов фарм-клуба оказались задействованы в НХЛ.

Как отметили в Федерации хоккея Беларуси, для воспитанника витебской школы предстоящий год станет третьим в Северной Америке. В 2017-м Сергей Сапего был выбран на импорт-драфте CHL во втором раунде под общим 96-м номером клубом "Трай-Сити Американс". В октябре того же года защитника забрал с "уэйвера" "Принс-Альберт", в котором белорус провел два сезона. В общей сложности в WHL Сапего сыграл 132 матча, набрал 78 (17+61) очков при 64 минутах штрафа и показателе полезности "+63".

В прошедшем сезоне "Райдерс" при непосредственном участии Сергея Сапего стали чемпионами Западной хоккейной лиги. Помимо результативного хоккея защитник продемонстрировал похвальную надежность, завершив плей-офф на втором месте по показателю полезности среди всех участников турнира - "+17".

В декабре Сергей Сапего защищал цвета молодежной сборной Беларуси на чемпионате мира в дивизионе IA. В пяти матчах отметился двумя заброшенными шайбами.-0-

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