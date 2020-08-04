Белорусский хоккеист Степан Фальковский подписал контракт с минским "Динамо"

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. 23-летний защитник сборной Беларуси Степан Фальковский подписал с минским "Динамо" пробный контракт, сообщает официальный сайт столичной дружины.

Хоккеист является воспитанником минской "Юности". В сезонах 2013/2014 и 2014/2015 выступал за молодежную команду своего родного клуба в МХЛ и "Юниор" в высшей лиге чемпионата Беларуси. В январе 2015 года помог молодежной сборной вернуться в элитный дивизион и перебрался в Канаду. Сезон 2015/2016 провел в составе "Оттавы-67" в Хоккейной лиге Онтарио. За это время белорус набрал 32 очка (9+23) в 58 матчах и стал автором лучшего в команде показателя полезности - плюс 17.

В 2016 году его выбрал "Калгари Флэймз" на драфте НХЛ. После летнего тренировочного лагеря в рядах "огней" белорус отправился в "Адирондак Тандер" из Лиги Восточного побережья (ECHL). В середине января 2017-го его команда приняла участие в "Звездной классике" и противостояла команде всех звезд ECHL. Степан Фальковский принял участие в конкурсе на самый мощный бросок по воротам и показал лучший результат того вечера: после щелчка защитника шайба полетела со скоростью 160 км/ч. Всего в том сезоне он провел 54 игры, набрал 32 (21+11) очка.

В сезоне 2017/2018 Степан Фальковский выступал за "Онтарио Рейн" (фарм-клуб команды НХЛ "Лос-Анжелес Кингс", который приобрел права на хоккеиста) в АХЛ: 44 матча, 7 (3+4) очков. В мае 2018 года он дебютировал за сборную Беларуси на взрослом чемпионате мира. На его счету семь игр, одна голевая передача. На следующий год "Лос-Анжелес" обменял защитника в еще один клуб НХЛ "Миннесоту". Белорус сыграл за фарм-клуб этой команды "Айову" пять матчей в АХЛ. Остаток сезона играл за "Манчестер Монаркс" и "Аллен Американс" из ECHL.

В минувшем сезоне Степан Фальковский показал лучшую статистику в карьере. В 46 матчах в ECHL за "Аллен Американс" он набрал 41 (15+26) очко и стал самым результативным защитником в команде, а также лучшим снайпером среди игроков обороны во всей лиге. В апреле Степан Фальковский принимал участие в тренировочном лагере национальной сборной Беларуси.-0-