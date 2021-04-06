Белорусский хоккеист Владислав Колячонок покинул минское "Динамо"

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист Владислав Колячонок, играющий на позиции защитника, покинул минское "Динамо". Такая информация содержится на официальном сайте столичной дружины, сообщает БЕЛТА.

Хоккеист возвращается в систему клуба НХЛ "Флорида Пантерз". Американский клуб отозвал его из аренды.

Владислав Колячонок пополнил состав минского "Динамо" в июле 2020 года. За сезон-2020/21 провел в КХЛ 46 матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков. Забросив шайбу в ворота "Северстали" по ходу матча 29 сентября, Владислав Колячонок стал первым воспитанником СДЮШОР БФСО "Динамо", который отметился голом в КХЛ. К концу регулярного чемпионата игрок набрал хорошие кондиции и мог бы здорово проявить себя в плей-офф, но из-за травмы досрочно завершил сезон в КХЛ.-0-