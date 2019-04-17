Белорусский хоккейный тренер Александр Андриевский покинул "Сибирь"

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Александр Андриевский, занимавший должность главного тренера хоккейного клуба "Сибирь", покинул свой пост. Такое решение принято руководством российского клуба, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу "Сибири".

Александр Андриевский возглавлял "Сибирь" в сезоне 2018/2019. Команда заняла девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не попала в плей-офф. Вместо белоруса главным тренером назначен Николай Заварухин. Контракт подписан на два года.

Николай Заварухин играл на позиции центрального нападающего и выступал за ЦСКА, "Ладу", "Салават Юлаев", "Ак Барс" и магнитогорский "Металлург". Тренером он работал с 2011 по 2013 год в МХК "Батыр" (Нефтекамск), с 2013 по 2015 год был главным тренером молодежной команды клуба "Сибирь", в сезоне 2015/2016 - ассистентом главного тренера ХК "Нефтехимик", с 2016 года - ассистентом главного тренера ХК "Автомобилист".-0-