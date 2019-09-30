Белорусский яхтсмен Артем Джавадов на ЧМ в Италии завоевал олимпийскую лицензию

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский яхтсмен Артем Джавадов стал обладателем олимпийской лицензии по итогам чемпионата мира по парусному спорту, завершившегося на озере Гарда в Италии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По итогам десяти стартов в "золотом флоте" Артем Джавадов занял 21-е место в итоговом протоколе, опередив в споре за пропуска на Игры-2020 более ста конкурентов. Два из трех мест на пьедестале оставили за собой представители Нидерландов: Киран Бадло выиграл золото, у двукратного олимпийского чемпиона Дориана ван Рейсселберге серебро. Тройку сильнейших замкнул француз Пьер Ле Кок.

В стартах женщин белоруски Юлия Матвеенко и Яна Ломоть, оказавшись в "серебряном флоте", заняли 66-е и 97-е места соответственно. Призерами стали Лю Юнсю (Китай), Кэти Спичаков (Израиль) и Лилиан де Гюс (Нидерланды).-0-