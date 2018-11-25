Белорусский кикбоксер Чингиз Аллазов защитил звание чемпиона мира по версии NDC

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский кикбоксер Чингиз Аллазов в очередной раз защитил звание чемпиона мира по версии Nuit Des Champions (NDC), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поединок в весовой категории 70 кг проходил в Марселе (Франция). Единогласным решением судей спортсмен из Беларуси одержал уверенную победу над бельгийским атлетом Мохаммедом Хендофом. Весь бой минчанин старался действовать активнее соперника, контролировать центр ринга.

В мае этого года спортсмены уже выявляли сильнейшего, тогда виктория оказалась также на стороне Чингиза Аллазова. Белорусский спортсмен является многократным чемпионом мира среди любителей и профессионалов по тайскому боксу и кикбоксингу.-0-