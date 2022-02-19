Белорусский конькобежец Игнат Головатюк не попал в финал олимпийского масс-старта

19 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. В Пекине сегодня завершается олимпийский турнир по конькобежному спорту, разыгрываются медали в масс-стартах у мужчин и женщин, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В мужских соревнованиях белорусский спортсмен Игнат Головатюк выступал во втором полуфинальном забеге и, заняв 13-е место, не вошел в число 16 участников решающего забега. Вчера на дистанции 1000 м Головатюк занял высокое 6-е место, отстав от третьего всего на 0,15 сек.

Позже в состязаниях женщин в масс-старте на лед выйдут две белорусские конькобежки - Марина Зуева и Евгения Воробьева.-0-

Фото Андрея Покумейко