12 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусский конькобежец Игнат Головатюк занял 30-е место на дистанции 500 м олимпийского турнира в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В 12-й паре соперником белоруса был польский конькобежец Петр Михальски. Игнат Головатюк пробежал полкилометра за 37,05 сек., уступив поляку почти 2,55 сек. В итоге Петр Михальски занял высокое пятое место среди 30 участников спринта.
Чемпионом на спринтерской дистанции сегодня стал китайский спортсмен Гао Тинью, установивший новый олимпийский рекорд - 34,32 сек. Серебро досталось южнокорейскому конькобежцу Чха Мин Ке (+0,07 сек.), бронзовую медаль завоевал японец Ватару Морисигэ (+0,17 сек.).
Завтра на олимпийском конькобежном овале на этой дистанции сильнейших определят женщины.-0-
Фото Андрея Покумейко