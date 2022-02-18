Белорусский конькобежец Игнат Головатюк занял 6-е место на дистанции 1000 м на Олимпиаде

18 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусский конькобежец Игнат Головатюк занял шестое место на Олимпиаде на дистанции 1000 м, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игнат Головатюк преодолел дистанцию за 1 мин 08,63 сек. Олимпийским чемпионом стал Томас Крол из Нидерландов, золотую медаль которому принес результат в 1 мин 07,92 сек. Ранее в Пекине Томас Крол выиграл серебро на дистанции 1500 м.

Второй результат на "тысяче" показал Лоран Дюбрей из Канады, уступивший победителю 0,40 сек. Бронзу завоевал Ховар Лорентсен из Норвегии. Четыре года назад в этом виде норвежец был вторым. От бронзовой медали Игната Головатюка отделили всего 0,15 сек.

Завтра в Пекине будут разыграны последние комплекты наград в конькобежном спорте: мужчины и женщины поучаствуют в гонках с массовым стартом.-0-