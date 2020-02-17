Белорусский конькобежец Виталий Михайлов финишировал 4-м в забеге с массовым стартом на ЧМ в США

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Виталий Михайлов занял 4-е место в забеге с массовым стартом в заключительный день чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, проходившем в США 13-16 февраля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсмен из Беларуси показал итоговое время 7 мин. 40,370 сек. и набрал 14 спринтерских очков. Первенствовал голландец Йоррит Бергсма, показавший на финише 7 мин.39,490 сек. (60 очков). Второе и третье места заняли соответственно канадцы Джордан Белчос (7 мин.39,790 сек; 40 очков) и Антуан Гелинас-Болье (7мин. 40,270 сек; 24 очка).

В аналогичном виде программы у женщин белоруска Татьяна Михайлова пришла к финишу 18-й со временем 8 мин. 22,740 сек. Победила канадка Ивони Блонден - 8 мин. 14,020 сек. (60 очков). Старты на 1500 м у женщин белоруска Марина Зуева завершила на 20-й строке итогового протокола (1 мин. 55,257 сек). Звание чемпионки мира завоевала в данной дисциплине Ирен Вюст из Нидерландов - 1 мин. 50,925 сек.

По итогам чемпионата мира на отдельных дистанциях, который 13-16 февраля проходил в США, первое место в неофициальном медальном зачете заняла сборная Нидерландов. На счету лидеров 14 наград (семь золотых, пять серебряных, две бронзовые). Второе место у россиян - 12 медалей (3-5-4). Третьей стала команда Канады (3-2-4).-0-