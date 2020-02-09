Белорусский конькобежец Виталий Михайлов занял 6-е место в забеге на 5000 м на этапе КМ в Канаде

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Виталий Михайлов занял 6-е место на дистанции 5000 м в дивизионе В этапа Кубка мира по конькобежному спорту, который завершился сегодня в канадском Калгари, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсмен из Беларуси показал итоговое время 6 мин. 16,926 сек. Первенствовал голландец Дуве Де Врис, показавший на финише 6 мин. 08,467 сек. Второе и третье места заняли россияне Сергей Трофимов (6 мин. 10,198 сек.) и Руслан Захаров (6 мин. 14,756 сек.). Отметим, что все четверо обновили свои лучшие достижения в данном виде программы.

В забегах на 1500 м в дивизионе В участвовали две белоруски Марина Зуева и Анна Ковалева. В итоге Марина Зуева заняла 14-е место с результатом 1 мин. 57,610 сек. Анна Ковалева, показав 2 мин. 02, 137, остановилась на 19-й позиции в итоговом протоколе. Первенствовала тут японка Аяно Сато - 1 мин. 54,639 сек.

Состязания в Калгари были предпоследним этапом Кубка мира в сезоне. Финальный старт розыгрыша почетного трофея состоится 7-8 марта в голландском Херенвене. -0-