Белорусский квартет стал 7-м в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону в чешском Нове-Место

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда заняла седьмое место в мужской эстафете на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в Нове-Место-на-Мораве (Чехия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский квартет в составе Антона Смольского, Сергея Бочарникова, Никиты Лобастова и Романа Елетнова уступил лидеру гонки 2 мин. 17,5 сек. На высшую ступень пьедестала почета поднималась команда Норвегии, преодолевшая дистанцию за 1 час 10 мин. 25,3 сек. Вторыми стали атлеты из Украины (отставание 38,2 сек.). Замкнула тройку сильнейших сборная Швеции (отставание 43,3 сек.).

Белорусский женский квартет сегодня в аналогичной гонке занял 15-е место. Победу праздновали спортсменки из Норвегии.

Завершится этап Кубка мира 8 марта масс-стартами