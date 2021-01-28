Белорусский легионер Салаш помог "Бургосу" победить баскетболистов "Бриндизи" в ЛЧ

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. После заключительных поединков группового этапа мужской баскетбольной Лиги чемпионов определились все участники второго раунда, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче двух фаворитов квартета Н испанский "Бургос" переиграл на выезде итальянский "Бриндизи" с перевесом в четыре очка - 90:86 и занял 1-е место. Самым результативным в составе испанского клуба стал недавно перешедший из "Цмокi-Мiнск" белорусский легионер Максим Салаш, набравший 20 очков.

Таким образом, известны все 16 участников второго группового этапа чемпионской Лиги. Кроме действующего победителя "Бургоса", путевки завоевали еще два испанских клуба "Сарагоса" и "Тенерифе", чешский "Нимбурк", французский "Страсбург", итальянские "Бриндизи" и "Сассари", латвийский ВЭФ из Риги, российский "Нижний Новгород", немецкий "Бамберг", турецкие "Анкара", "Каршияка" из Измира и "Бурса", "Игокея" из Боснии и Герцеговины, греческий АЕК из Афин и израильский "Хапоэль" из Холона.

Жеребьевка второго раунда состоится 2 февраля, а сами матчи в группах пройдут в марте. По два лучших клуба из четырех квартетов попадут в решающий этап Лиги чемпионов - "Финал восьми", который планируется провести в начале мая. Победителем прошлого розыгрыша стал "Бургос", обыгравший в финале АЕК со счетом 85:74.-0-