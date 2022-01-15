Белорусский легкоатлет Иван Тихон завершил активную спортивную карьеру

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский легкоатлет Иван Тихон решил завершить активную спортивную карьеру, сообщили БЕЛТА в Национальном олимпийском комитете.

Двукратный чемпион мира и призер Олимпийских игр в метании молота Иван Тихон объявил о своем решении в программе "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5". "Да, завершил карьеру спортсмена. Совмещать с руководством Федерацией легкой атлетики тяжело. Ведь рабочий день начинается очень рано, а заканчивается поздно вечером. Больше внимания теперь буду уделять административной работе, хотя и о тренировках не забываю", - сказал спортсмен.

Иван Тихон, которому сейчас 45 лет, завоевал серебро Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и бронзу Олимпийских игр 2008 года в Пекине. В 2003 и 2007 годах становился чемпионом мира. В сентябре 2020 года стал председателем Белорусской федерации легкой атлетики. Летом 2021 года Иван Тихон был капитаном сборной Беларуси на токийской Олимпиаде.-0-