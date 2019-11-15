Белорусский лыжник Александр Воронов выбыл в полуфинале классического спринта на турнире в Финляндии

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский лыжник Александр Воронов не пробился дальше полуфинальной стадии мужского индивидуального спринта классическим стилем на лыжном турнире категории FIS, который с 15 по 17 ноября проходит в финском Муонио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертьфинальной гонке белорус занял третье место, пропустив вперед россиянина Андрея Собакарева и норвежца Торгеира Ховланда, пройдя в следующий круг соревнований. Однако в полуфинале Александр Воронов занял пятое место и завершил выступление в спринте.

Что касается призеров соревнований, то весь пьедестал заняли россияне. Победитель Александр Большунов показал в решающей гонке время 2 мин. 58,72 сек. Второе место у его соотечественника Александра Терентьева, уступившего 0,32 сек. Замкнул тройку сильнейших Сергей Адашев (+0,35 сек.).

Еще один белорус Егор Шпунтов завершил гонку в четвертьфинальной стадии.

В аналогичном виде программы у женщин белорусская лыжница Полина Сероносова не продвинулась по ходу состязаний дальше четвертьфинала. Первенствовала россиянка Наталья Непряева. Серебро у финки Анны Кюлленен, бронзу завоевала ее соотечественница Тииа Олкконен.-0-