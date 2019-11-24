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24 ноября 2019, 17:37

Белорусский лыжник Александр Воронов выиграл серебро на соревнованиях в Финляндии

Александр Воронов. Фото из архива НОК Беларуси - БЕЛТА
Александр Воронов. Фото из архива НОК Беларуси - БЕЛТА

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский лыжник Александр Воронов выиграл серебро в гонке на 15 км свободным стилем на турнире категории FIS в финском Саариселькя, который проходил 23-24 ноября, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Александр Воронов преодолел дистанцию гонки за 36 мин. 53 сек. Победу праздновал Микаэль Микаэлян из Армении, итоговое время которого 36 мин. 47,1 сек. Замкнул тройку сильнейших Владислав Ковалев из Казахстана – 36 мин. 53,1 сек.

Что касается остальных представителей Беларуси, то Тимур Ласкин занял 10-е место, Владислав Грибов – 12-е, Егор Шпунтов – 15-е.

В данном виде программы участвовали около 30 спортсменов из восьми стран. -0-

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