Белорусский лыжник Михаил Семенов выиграл золото на турнире в России

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский лыжник Михаил Семенов выиграл золото индивидуальной гонки на 10 км классическим стилем на турнире категории FIS "Хибинская гонка", который проходит в российском Кировске с 21 по 24 ноября, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Семенов показал на финише время 26 мин. 21,1 сек. Совсем немного ему проиграл представитель России Рауль Шакирзянов - 26 мин. 21,3 сек. Замкнул тройку сильнейших Алексей Шимякин из Архангельской области - 26 мин. 22,1 сек. В двадцатку сильнейших по итогам старта также попал белорусский спортсмен Артем Поляков, занявший 14-е место.

В женских состязаниях белорусская команда также не осталась без наград. Бронзу выиграла Полина Сероносова, завершившая индивидуальный старт на 5 км классическим стилем на 3-й позиции. Белоруска преодолела дистанцию за 14 мин. 59,40 сек. Это на 8 секунд хуже, нежели зачетное время победительницы россиянки Анастасии Власовой. Второе место у ее соотечественницы Анастасии Рыгалиной. Что касается остальных белорусок, то в двадатке лучших финишировали Инна Луконина (8-е место), Мария Рощинская (12-е), Анна Мачахина (17-е).

В субботу, 23 ноября, женщины продолжат состязания на дистанции 5 км с раздельным стартом свободным стилем, а мужчины выявят сильнейших на 10 км с раздельным стартом свободным стилем.-0-