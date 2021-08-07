Белорусский метатель копья Алексей Котковец занял 6-е место на Олимпиаде

7 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусский легкоатлет Алексей Котковец занял 6-е место в олимпийских состязаниях по метанию копья, передает корреспондент БЕЛТА.

В своей лучшей попытке белорус отправил копье на 83 м 71 см. Причем он оставил за бортом главного финала признанного фаворита Йоханнеса Веттера из Германии. Еще один белорус оказался десятым с результатом 82 м 28 см. Олимпийским чемпионом в этом виде программы с результатом 87 м 58 см сенсационно стал индийский спортсмен Нирадж Чопра. Серебряная медаль у чеха Якуба Вадлейха (86 м 67 см), бронзовую награду завоевал его соотечественник Витезслав Веселы (85 м 44).

В женском забеге на 10 000 м золото завоевала представительница Нидерландов Сифан Хассан, показавшая результат 29 мин. 55,32 сек. Второе место заняла Калкидан Гезахегне из Бахрейна (29 мин. 56,18 сек.), третьей финишировала эфиопская бегунья Летесенбет Гидей (30 мин. 01,72 сек.).

У мужчин в финале бега на 1500 м с новым олимпийским рекордом первенствовал 20-летний норвежский атлет Якоб Ингебригтсен, преодолевший дистанцию за 3 мин. 28,32 сек. Серебро завоевал Тимоти Черуийот из Кении (3 мин. 29,01 сек.), третье место у британца Джоша Керра (3 мин. 29,05 сек.).-0-