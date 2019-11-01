Белорусский мужской квартет занял 11-е место на КМ по велотреку в Минске

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский мужской квартет в составе Романа Тишкова, Гордея Тищенко, Евгения Ахраменко и Евгения Королька занял 11-е место в командной гонке по очкам на КМ по велотреку в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусы не смогли преодолеть первый раунд состязаний в данном виде программы. Тройку призеров составили спортсмены Дании, Франции и Италии.

С 31 октября по 3 ноября Минск принимает первый в олимпийском сезоне этап Кубка мира по велоспорту на треке. В состязаниях участвуют 57 команд из 44 стран мира, которые спорят за медали и рейтинговые очки к Играм-2020. В программу соревнований вошли такие дисциплины, как индивидуальный и командный спринт, командная и индивидуальная гонка преследования, кейрин, омниум, мэдисон и гонка по очкам.-0-