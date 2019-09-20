Белорусский нападающий Егор Шарангович попал в заявку "Нью-Джерси Девилз" на матч против "Нью-Йорк Рейнджерс"

Егор Шарангович. Фото Фото njherald.com
20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий Егор Шарангович попал в заявку клуба НХЛ "Нью-Джерси Девилз" на выставочный матч против "Нью-Йорк Рейнджерс", сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на сайт ФХРБ.
Матч, который начнется 22 сентября в 2 часа ночи по белорусскому времени, станет второй встречей принципиальных соперников. В первой игре победу праздновали хоккеисты "Нью Джерси". Встреча проходила без участия Шаранговича, не попавшего в заявку своей команды.-0-