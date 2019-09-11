Белорусский нападающий Кирилл Маркевич перешел в минскую "Юность"

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий Кирилл Маркевич стал игроком минского хоккейного клуба "Юность", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Кирилл Маркевич является воспитанником "Юности", два последних сезона нападающий провел во втором дивизионе чемпионата Швеции. За команду "Тролльхеттан" форвард в общей сложности сыграл 63 матча, в которых набрал 52 очка.

Хоккеист будет играть за "Юность" под 17-м номером.-0-