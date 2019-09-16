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16 сентября 2019, 16:43

Белорусский нападающий попал в расширенный состав клуба НХЛ на товарищеские встречи

Алексей Протас. Фото NHL
Алексей Протас. Фото NHL

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский форвард Алексей Протас попал в расширенный состав игроков хоккейного клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон кэпиталс", которые могут выйти на лед в товарищеском матче против "Чикаго блэкхокс", сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт американского клуба НХЛ.

"Вашингтон" начнет домашнюю серию товарищеских матчей поединком против "Чикаго", также в планах - игры против "Сент-Луиса" и "Каролины". Затем хоккеистов из столицы США ждут ответные поединки в гостях.

"Вашингтон" объявил о заключении контракта новичка с нападающим Алексеем Протасом летом нынешнего года. Соглашение форварда рассчитано на три года, его среднегодовая зарплата составит $716 666.

Вашингтон выбрал белоруса на драфте-2018/19 в третьем раунде под 91-м номером. Ранее Протас выступал за клуб Западной хоккейной лиги "Принс-Альберт". В регулярном чемпионате белорус провел 61 матч, забил 11 голов и сделал 29 результативных передач при показателе полезности +24. В плей-офф на его счету 23 матча и 22 (12+10) очка.-0-

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