Белорусский паралимпиец Дмитрий Рышкевич погиб во время тренировки в Австрии

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский паралимпиец Дмитрий Рышкевич погиб сегодня в Австрии на официальной тренировке во время подготовки к паралимпийскому чемпионату мира по академической гребле. Обстоятельства гибели 33-летнего спортсмена-колясочника из Лиды выясняет австрийская полиция, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.
Дмитрий Рышкевич - мастер спорта Беларуси по академической гребле. В 2003 году он попал в автомобильную аварию и чудом остался жив. После этого перенес около двадцати операций и все же вернулся в спорт, теперь уже паралимпийский.
Неоднократно становился чемпионом и призером международных соревнований по академической гребле на тренажерах "Концепт".-0-
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