Белорусский пловец Арсений Боржаков квалифицировался в финал юниорского ЧМ

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский атлет Арсений Боржаков вышел в финал чемпионата мира среди юниоров, который проходит в Будапеште (Венгрия), на дистанции 50 м баттерфляем, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорус стал восьмым, показав результат 24,01 сек. Первым коснулся бортика бассейна россиянин Александр Щеголев (23,57 сек.). На второй позиции разместился его товарищ по команде Андрей Минаков (23,59 сек.). Третью позицию делят немецкий спортсмен Лука Армбрустер и болгарин Йосиф Миладинов (оба - 23,60).
Финальные заплывы на дистанции 50 м баттерфляем, куда попали восемь сильнейших атлетов по итогам квалификаций, пройдут сегодня.
На счету белорусской сборной одна серебряная награда юниорского чемпионата мира, которую завоевала Анастасия Шкурдай на дистанции 50 м баттерфляем.
Завершится юниорский мировой форум по плаванию 25 августа.-0-