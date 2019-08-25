Белорусский пловец Арсений Боржаков стал шестым на 50 м баттерфляем на юниорском ЧМ

Фото из архива
25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский атлет Арсений Боржаков финишировал шестым в финале чемпионата мира среди юниоров, который проходит в Будапеште (Венгрия), на дистанции 50 м баттерфляем, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорус преодолел дистанцию за 23,88 сек. На высшую ступень пьедестала почета поднялся итальянский атлет Томас Чекон - 23,37 сек. Серебряную награду завоевал россиянин Андрей Минаков (23,39 сек.), бронзовая медаль досталась болгарину Йосифу Миладинову (23,48 сек.).
На счету белорусской сборной одна серебряная награда юниорского чемпионата мира, которую завоевала Анастасия Шкурдай на дистанции 50 м баттерфляем.
Завершится юниорский мировой форум по плаванию сегодня.-0-