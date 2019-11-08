Белорусский пловец Артем Мачекин вышел в финал этапа КМ на 100 м вольным стилем

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Артем Мачекин на дистанции 100 м вольным стилем вышел в финал седьмого этапа Кубка мира по плаванию, который проходит с 7 по 9 ноября в Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По результатам квалификационных заплывов белорус занял пятое место в списке - 50,09 сек. В финал попадают восемь сильнейших атлетов. Первое время показал россиянин Владимир Морозов - 49,63 сек. Второй результат установил австралиец Александр Грэхем (49,72 сек.). Замкнул тройку лидеров венгр Себастьян Сабо (49,82 сек.).

Ранее на турнире белорус Никита Цмыг завоевал бронзовую медаль на дистанции 200 м на спине.

Кубок мира по плаванию проводится Международной федерацией водных видов спорта (FINA) с 1988 года и включает семь этапов, разделенных на три региональных кластера (Ближний Восток, Европа и Азия). Спортсменам разрешается плыть неограниченное количество дистанций, однако только лучшие три результата учитываются при подсчете рейтинговых очков. В текущем году все соревнования турнира проходили в 50-метровом бассейне и вошли в число квалификационных соревнований Олимпийских игр 2020 года в Токио.-0-