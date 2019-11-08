Белорусский пловец Артем Мачекин занял шестое место на этапе КМ на 100 м вольным стилем

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Артем Мачекин занял шестое место на дистанции 100 м вольным стилем на седьмом этапе Кубка мира по плаванию, который проходит с 7 по 9 ноября в Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус в финальном заплыве показал результат - 49,85 сек. На высшую ступень пьедестала почета поднялся россиянин Владимир Морозов - 48,50 сек. Серебряную медаль завоевал австралиец Александр Грэхем (49,03 сек.). Третьим коснулся бортика бассейна венгр Себастьян Сабо (49,13 сек.).

Ранее на турнире белорус Никита Цмыг завоевал бронзовую медаль на дистанции 200 м на спине.

Кубок мира по плаванию проводится Международной федерацией водных видов спорта (FINA) с 1988 года и включает семь этапов, разделенных на три региональных кластера (Ближний Восток, Европа и Азия). Спортсменам разрешается плыть неограниченное количество дистанций, однако только лучшие три результата учитываются при подсчете рейтинговых очков. В текущем году все соревнования турнира проходили в 50-метровом бассейне и вошли в число квалификационных соревнований Олимпийских игр 2020 года в Токио.-0-