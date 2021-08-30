Белорусский пловец Егор Щелканов выиграл серебро Паралимпиады в Токио

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский пловец Егор Щелканов выиграл серебряную награду на Паралимпиаде в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В заплыве на 100 м на спине (категория S-9) он показал время 1 мин. 1,96 сек., пропустив вперед лишь россиянина Богдана Мозгового - 1 мин. 1,75 сек., установившего личный рекорд. Бронза на счету Тимоти Ходжа из Австралии - 1 мин. 2,16 сек.
Таким образом, белорусские спортсмены выиграли на Паралимпиаде в столице Японии уже шесть наград. Четыре золота завоевал пловец Игорь Бокий. Бронза на счету копьеметательницы Елизаветы Петренко.
В соревнованиях в Токио выступают около 4 тыс. паралимпийцев, представляющих более 160 стран мира. Они разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Торжественное закрытие Игр состоится 5 сентября.-0-