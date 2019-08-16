Евгений Цуркин на этапе КМ в Сингапуре стал шестым на 100 м вольным стилем

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский пловец Евгений Цуркин стал шестым в заплыве на 100 м вольным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в Сингапуре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус преодолел дистанцию за 50,70 сек. На высшую ступень пьедестала почета поднялся российский пловец Владимир Морозов - 47,88 сек. Серебро завоевал венгр Себастьян Шабо (48,53 сек.). Замыкает тройку лидеров итальянец Санто Кондорелли (48,72 сек.).

Днем ранее Евгений Цуркин был четвертым на дистанции 100 м баттерфляем - 52,27 сек.

Турнир в Сингапуре завершится 17 августа. Следующий этап Кубка мира пройдет 4-6 октября в Будапеште (Венгрия).-0-