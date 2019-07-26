Белорусский пловец Евгений Цуркин не вышел в финал ЧМ на 100 м баттерфляем

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Евгений Цуркин не вышел в финал чемпионата мира по плаванию на дистанции 100 м баттерфляем. Турнир проходит в Кванджу (Республика Корея) с 21 по 28 июля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Он показал 16-й результат - 52,55 сек. На первой строке полуфинального протокола расположился атлет из США Калеб Дрессел, обновивший мировой рекорд на данной дистанции - 49,50 сек. Предыдущее достижение было установлено в 2009 году на чемпионате мира в Риме 23-кратным олимпийский чемпионом американцем Майклом Фелпсом (49,82 сек.). На второй позиции разместился россиянин Андрей Минаков (50,94 сек.), на третьей строке протокола - венгр Криштоф Милак (50,95 сек.).

Финальный заплыв на 100 м баттерфляем пройдет 27 июля.

Ранее белорусский квартет в составе Никиты Цмыга, Ильи Шимановича, Анастасии Шкурдай и Оксаны Демидовой в смешанной комбинированной эстафете 4x100 м получил лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио. Лучший результат среди белорусских пловцов показал Илья Шиманович, ставший пятым в финале дистанции 50 м брассом (26,85 сек.).-0-