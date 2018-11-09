Белорусский пловец Евгений Цуркин стал третьим на этапе КМ в Токио

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский пловец Евгений Цуркин занял третье место на шестом этапе Кубка мира в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На дистанции 100 м баттерфляем в 25-метровом бассейне один из лидеров национальной команды показал время 51,07 сек. Первое место занял японец Такеши Кавамото (50,28 сек.), а его соотечественник Юя Ядзима финишировал вторым - 51,02 сек. Неделей ранее в Пекине в заплыве на 100 м баттерфляем Евгений Цуркин занял второе место.

В первый день шестого этапа Кубка мира в столице Японии выступили Илья Шиманович и Никита Цмыг, но на пьедестал почета им попасть не удалось.

Соревнования в Токио продолжатся до 11 ноября.-0-