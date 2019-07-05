Белорусский пловец Григорий Пекарский завоевал бронзу Универсиады в Неаполе

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский пловец Григорий Пекарский завоевал бронзовую медаль в четвертый соревновательный день 30-й Всемирной летней Универсиады, которая проходит в Неаполе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Предварительный заплыв на дистанции 50 м баттерфляем атлет преодолел за 24,04 сек. В полуфинале студент Могилевского государственного университета Григорий Пекарский показал четвертый результат 24,74 сек. В финальном заплыве атлет коснулся бортика бассейна третьим - 23,47 сек. На высшую ступень пьедестала почета поднялся австралиец Вильям Янг (23,32 сек), серебряная награда досталась японскому атлету Юя Танака (23,35 сек.).
Белорусская дзюдоистка Виктория Новикова (весовая категория 70 кг) в третий день состязаний в схватке за бронзовую медаль уступила украинке Анне Антыкало и заняла пятое место. У парней лучший результат показал Богдан Войтик (свыше 90 кг) - 9-е место.
Участие в летней Универсиаде принимают около 8 тыс. атлетов из 170 стран. Всего разыгрывается 222 комплекта медалей. Завершится студенческий форум 14 июля.
На прошлой летней Универсиаде в Тайбэе белорусские спортсмены завоевали 9 наград: три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.-0-
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