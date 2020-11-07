Белорусский пловец Илья Шиманович установил два рекорда на турнире ISL в Будапеште

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский пловец Илья Шиманович установил национальный и европейский рекорды на турнире Международной лиги плавания (ISL), который завершился в Будапеште (Венгрия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации плавания.

Удачной для Ильи Шимановича стала дистанция 100 м брассом. Белорус был первым на финише, показав результат 55,85 сек.

Также он обновил национальный рекорд на дистанции 50 м брассом, который отныне равен 25,57 сек. Случилось это на предварительном этапе состязаний.

В решающем заплыве данного вида программы белорусский пловец показал второй результат - 26,27 сек.

В комбинированной эстафете 4х100 м команда с участием Ильи Шимановича набрала наибольшее количество очков с результатом 3 мин. 21,95 сек. Время этапа белорусского пловца - 55,6 сек.

Также стоит отметить выступление в столице Венгрии брестчанки Анастасии Шкурдай, которая праздновала победу в заплыве на 100 м комплексным плаванием - 58,39 сек. Также она оказалась лучшей на 100 м баттерфляем - 56,03 сек.

В эстафете 4х100 м вольным стилем белоруска выступала на первом этапе, ее результат - 53,39 сек. Команда с ее участием показала третье время - 3 мин. 33,57 сек.

В комбинированной эстафете 4х100 м Анастасия Шкурдай выступила на третьем этапе (баттерфляем) - 55,34 сек. Итоговое командное время - 3 мин. 46,95 сек.-0-