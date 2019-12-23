Белорусский пловец Илья Шиманович занял второе место на 100 м брассом на этапе ISL в США

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Илья Шиманович занял второе место на дистанции 100 м брассом на очередном этапе Международной лиги плавания (ISL), который прошел в Лас-Вегасе (США), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации плавания.

Соревнования прошли в 25-метровом бассейне (на короткой воде). Белорус преодолел дистанцию за 56,55 сек. Британец Адам Пити показал лучший результат - 55,92 сек. Замкнул тройку лидеров спортсмен из США Ник Финк - 56,71 сек.

Белоруска Анастасия Шкурдай не смогла войти в тройку сильнейших.-0-